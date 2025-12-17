東京・赤坂の個室サウナで利用客の夫婦が死亡した火事で、非常ボタンの電源が切れていたとみられることが分かった。助け求め非常ボタン押すも反応しなかった可能性15日、港区赤坂の個室サウナで座席や壁が焦げる火事があり、美容室経営の松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）が死亡した。その後の捜査関係者への取材で、サウナ室内の非常ボタンが押された際、フロントに知らせる受信盤の電源が切れていたとみられることが新たに