Mozillaの新CEOに、これまでFirefoxブラウザの構築チームを率いてきたアンソニー・エンゾー＝デメオ氏が就任しました。同氏はIT系ニュースサイトのThe Vergeに対し、「AIの台頭により信頼が損なわれつつある現状において、人々が信頼できるテクノロジー企業の存在が必要」と主張し、ブラウザ体験の中にAI機能を組み込みつつ、ユーザーの信頼と選択肢を重視する方針を示しています。A first interview with Mozilla’s new CEO on A