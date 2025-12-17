オーストラリア・ウィンターリーグに参加中の巨人・石塚裕惺内野手が遊撃手として前半戦のオールスターに選出された。石塚は主に１番打者としてここまで全１８試合に出場。出塁率はリーグ２位の４割５分９厘、同最多の１３四球、同５位の打率３割４分３厘を記録。３本塁打を放っている。厳しくインコースを攻められてバットを折り、オーストラリアに持参した分がなくなった。先輩の荒巻に自身のモデルより１センチ長いバット