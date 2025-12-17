タレント・あべこうじと、妻で元モーニング娘。の高橋愛が１７日、都内で「Ｐｉｋａでんきローンチイベント」に出席し、夫婦仲のよさが伝わるトークを披露した。２人は、こどもたちの未来をつくる新しいエネルギー循環プロジェクトのアンバサダーに就任した。イベントでは、１１年を迎えた結婚生活についてトーク。“温かい家庭を築く秘けつ”について、あべ夫妻は「感謝！」と声をそろえて回答。あべは「うちの妻は、あり