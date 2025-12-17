フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１７日、上野動物園の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイが来年１月下旬に中国へ返還されることを特集した。番組ではこれまでの上野動物園でのパンダの歴史などを紹介。今回の返還で国内で飼育されるパンダは約５０年ぶりにいなくなる見通しとなった。２頭は繁殖研究目的で貸与された親から生まれたため所有権は中国にあり、返還期限