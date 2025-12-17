日置市できのう16日夜、住宅や倉庫など合わせて6棟が焼ける火事がありました。6棟のうち5棟が全焼しましたが、けが人はいませんでした。 日置警察署によりますと、16日午後8時ごろ、日置市吹上町湯之浦の田中ユミ子さん(85)の木造平屋の住宅で「風呂場から火、早く来て」と田中さんから110番通報がありました。 火は次々と近所に燃え広がり、およそ6時間後に消し止められましたが、この火事で、田中さんの木造平屋住宅と、隣接す