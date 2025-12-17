きょうは天気が下り坂で、夕方からは広く雨や雪が降るでしょう。 【最新の予想】いつどこで雪･雨が降る？最新のシミュレーション 朝はすっきりと晴れていましたが、正午前の名古屋市内は雲が広がっています。気温は11.6℃、湿度は59％で、風は強くありません。 きょうの午後は雨や雪の降る所が多いでしょう。予想最高気温は名古屋や岐阜、津などで12℃前後と、平年並みか少し高い所が多い見込みです。尾鷲では18℃と、11