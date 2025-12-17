きょうは低気圧が日本海をすすむため、日本海側から雨が降り出してきています。雷を伴って強く降る所もあるでしょう。夕方になると、太平洋側でも雨が降りやすくなりそうです。東北北部と北海道は雪が降る所があり、北海道の日本海側は吹雪になるでしょう。夜になると、太平洋側では雨は止むところが多そうです。雨雲が山にブロックされる関東と北海道の東部は夜にかけて晴れるでしょう。【きょうの各地の予想最高気温】札幌：-1