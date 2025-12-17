俳優の鈴木砂羽が、12月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。小学生時代のバレエの発表会の写真を公開し「この頃は動物の役しかもらえなかった」とこぼした。【映像】ニワトリの衣装で脚を高く上げる小4の鈴木「ひとつのことをやり始めると長く続く」という鈴木。バレエについても小学校1年から始め、東京に上京する18歳まで11年続けていたと話す。小学4年生のときの写真が披露されると、黒柳は「あらすごい