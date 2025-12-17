「カーリング混合ダブルス・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選、日本１１−２トルコ」（１６日、ケロウナ）混合ダブルスの１次リーグが行われ、Ａ組で日本の小穴桃里（３０）、青木豪（２６）組はトルコのペアに快勝し、４勝２敗とした。プレーオフ進出へ望みを残した。立ち上がりから３エンド連続で３点を奪取。９−０と大きくリードを奪った。第６エンドで１１−２となったところで相手がコンシード。３勝２敗で並んでい