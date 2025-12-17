東武鉄道は、東武アーバンパークライン（野田線）初石駅において整備を進めていた「橋上駅舎」および「自由通路」を、2025年12月21日（日）の始発列車より供用開始すると発表しました。これにより、長年の課題であった「東口」がついに開設され、駅の東西を自由に行き来できるようになります。本新しくなる駅舎の特徴やバリアフリー設備、今後の駅前広場整備の予定について詳しく紹介します。ついに「東口」が開く！これまで初石駅