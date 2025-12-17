乃木坂46 梅澤美波 2nd写真集『透明な覚悟』（光文社／2026年2月3日発売）から先行カットが公開。また写真集の発売を記念して、全国の書店9カ所でパネル展の開催されることも発表された。 【画像】乃木坂46 梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』、先行カットが公開 梅澤美波は、1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。 2016年9月に、乃木坂46の3期生オーディションに合格し、活動を開始。2023年2月より、3代目キャプテンに