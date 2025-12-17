日銀山形事務所は、１２月の「短観」短期経済観測調査の結果を発表しました。 【写真を見る】12月の日銀短観前回の調査からやや悪化も6期連続でプラス維持（山形） 前回の調査からやや悪化したものの、６期連続でプラスを維持しています。 日銀山形事務所によりますと、県内の景気が「良い」と回答した企業の割合から、「悪い」と回答した企業の割合を差し引いた１２月の業況判断指数は、前回９月の調査から１ポイント悪化し