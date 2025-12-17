今オフにトレードされるという噂が流れていたドジャースのタイラー・グラスノー投手。ラジオ番組に出演し、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏から「トレード対象に含まれていないことを伝えられた」と明かし、自らその噂を収束させた。同時にタイガースのサイ・ヤング賞左腕タリク・スクーバル投手のドジャース移籍に関しては「かなり現実的な話だと思う」と