23日に東京で開幕する高校バスケの全国大会、「ウインターカップ」に県代表として男女で出場する瓊浦高校で壮行会が行われました。 壮行会では全校生徒が迎える中、バスケットボール部員が入場しました。 瓊浦高校バスケットボール部は10月に行われた県大会で男子、女子ともに優勝。 男子が2年ぶり8回目、女子は初の「ウインターカップ」出場となります。 （瓊浦高校男子バスケッ