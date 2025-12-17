サッカー・オランダのアヤックスは17日、フリーとなっていた日本代表のDF冨安健洋選手と2026年6月30日までの半シーズン契約をしたと発表しました。冨安選手は、ベルギーのシント＝トロイデンVVで欧州での選手生活をスタート。その後、イタリアのボローニャを経て、プレミアリーグのアーセナルへ移籍。しかし、右膝のけがの影響で最後の公式戦出場は、2024年10月5日となっています。それでも、クラブディレクターのマライン・ビュー