17日朝、熊本市で軽自動車が路線バスに衝突する事故があり、軽自動車を運転していた男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称・会社員の自称・長内薫容疑者45歳です。長内容疑者は17日午前8時頃、熊本市中央区水前寺の交差点で酒を飲んだ状態で軽自動車を運転し、益城町方面へ走行していた路線バスに衝突した疑いがもたれています。駆けつけた警察官が長内容疑者の呼気を検査した