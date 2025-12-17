不信任決議案が可決された熊本県球磨村の松谷浩一村長が19日に辞職することが決まりました。村議会も解散します。球磨村の松谷浩一村長は、職員に対する発言などを理由に12月12日の村議会で不信任決議案が可決され、辞職の意向を示していました。17日に開かれた臨時議会で、議会は松谷村長の辞職に同意。19日付けで辞職することが決まりました。松谷村長は「村民や職員に不安や不信感、混乱を与えた責任は重大」などと話し、現時点