自民党と日本維新の会が戦闘を目的としない5類型の武器に限って輸出を認める現在のルールの撤廃に向け、与党案をとりまとめる方針を確認したことについて、中国軍の機関紙は「戦後の国際秩序を深刻に損なう」と批判する論評を掲載しました。自民党と日本維新の会は15日、「戦闘を目的としない5類型の武器に限って輸出を認める現在のルールを撤廃する」ため、詳細な制度設計を進め、来年2月に与党としての提言をまとめる方針を確認