1920年代に発掘された「ヒョルトスプリング船」は国立博物館に展示されている/Sahel Ganji/Lund University（CNN）デンマークの湿地帯で約100年前に見つかった古代の木造船について、新たな研究結果が発表された。この船はどこから来たのかというなぞの解明に、一歩近づいた可能性がある。「ヒョルトスプリング船」と呼ばれるこの船には剣や槍（やり）、盾などの武器が積まれていた。襲撃隊がデンマークのアルス島を攻めようとして