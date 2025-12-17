【ロンドン＝横堀裕也】ミス・フィンランドに選ばれた女性による「つり目」ポーズの写真がＳＮＳに出回り、政界を巻き込んだ騒動に発展している。地元メディアによると、問題の写真は１１月末にＳＮＳに投稿された。人さし指でまぶたを上に引っ張るポーズを取る女性が写り、「中国人と一緒に食べる」との説明も添えられていた。つり目ポーズはアジア人に対する人種差別ジェスチャーと見なされている。この投稿に批判が殺到し