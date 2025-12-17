演歌歌手羽山みずき（34）が10日に発売した、デビュー10周年記念曲「お湯割りで」がオリコンの演歌・歌謡曲週間ランキングで初登場1位を獲得した。自身初の1位となった同曲は“お湯割り”をモチーフにしたフォークタッチのサウンド。小料理屋を舞台にカウンターを挟んでの客とおかみさんの恋模様をかわいらしく描いている。羽山は「ファンの皆さまをはじめ、音楽ファンの皆さまの熱い応援のおかげをもちまして、歌手人生初のランキ