25年前の世田谷一家4人殺害事件で、現場となった住宅に何者かが侵入した形跡があったことがわかりました。2000年の大晦日、東京・世田谷区の住宅で、宮沢みきおさん（当時44）一家4人が殺害されているのが見つかり、事件は未解決のままです。住宅は取り壊されずに保存されていますが、12月13日、1階の玄関脇にある窓ガラスが割れているのを捜査員が発見しました。室内に何者かが侵入し、2階まで上がった形跡や荷物が動いた様子が確