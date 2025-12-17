広島は１７日、テーラー・ハーン投手（３１）と年俸７５万ドル（約１億１６００万円）プラス出来高、再契約金５０万ドル（約７７００万円）で来季契約を結んだことを発表した、今季、来日２年目の助っ人左腕は、８セーブ、２１ホールドと年間を通じてチームの救援陣の一角でフル稼働した一方で、防御率は２４年の１・２９から、今季は３・３５に悪化。球団は１２月以降も残留交渉を継続した一方で、来季去就が不透明な状況とな