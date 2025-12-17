第39期竜王戦七番勝負（主催：読売新聞社）は各組ランキング戦がスタート。12月16日（火）には５局が行われました。このうち関西将棋会館で行われた４組の村田顕弘六段―山下数毅四段戦は136手で山下四段が勝利。期待の大器が完勝と言える内容でデビュー戦を飾っています。○期待の大型新人山下四段は森信雄七段門下の17歳。現在最年少の棋士で、三段として挑んだ竜王戦では６組準優勝・５組優勝という実績を残しています。プロデ