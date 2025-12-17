チ・チャンウクが、日本1stアルバム『Assemble』を本日配信リリースした。今作は、チ・チャンウク自身の仕事や人生、そしてファンとの日々を“ひとつひとつ組み立てていくパズル”になぞらえて制作された作品だという。CDは12月24日に発売予定となっており、配信にて一足早くアルバムの世界観を楽しむことができる。配信スタートを記念して、各音楽配信サイトにてダウンロードキャンペーンおよびLINE MUSIC再生キャンペーンの実施