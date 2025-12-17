ALL iN FAZEが、最新EP『Kingdom Fall』を本日配信リリースした。今作は“原点回帰”をテーマに掲げ、EDMバンドとしての出発点から、ラウドロックやロックの要素を取り入れながら進化してきた彼らが、その歩みを振り返り、「自分たちを形づくってきたすべてを一つの作品に再構築する」という意思のもと楽曲を制作したという。リード曲「Addiction」は、強さの裏に潜む弱さや痛み、依存、そしてそれでも誰かを想ってしまう人間的な