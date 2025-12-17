ニトリは12月中旬より、エディオンと共同開発した「湯量が調節できる電気ケトル」を全国のニトリ店舗およびニトリネットで販売を開始した。価格は2,490円。湯量が調節できる電気ケトルフタ上部のレバーを操作するだけで簡単に2段階の湯量調節ができる電気ケトル。コーヒーや紅茶のドリップ、カップ麺の調理など、用途やシーンに応じて注ぐ湯量を選べる。本体上部のレバーで湯量を2段階に切り替えレバーで切り替えられる2段階の湯量