“令和の美脚クイーン”波崎天結のが2nd写真集『丸みの誘惑』が2026年1月30日（金）に発売されることが決定し、先行カットが公開された。 『波崎天結2nd写真集 丸みの誘惑』 『波崎天結2nd写真集 丸みの誘惑』 2nd写真集『丸みの誘惑』は、グラビアアイドルとして第一線で活躍する波崎天結自身が、今自分にできる最大のグラビアとは何かをしっかりと考えてこだわって作った“丸みグラビア”で全編構成。自身の強みである美