杉本彩が、日本クラウンからリリースしたシングル・アルバムあわせて13作品を本日配信解禁した。杉本彩は、1988年に日本クラウン内のレーベル・PANAMより歌手デビューしており、今回配信解禁されたのは、「ゴージャス」や「B&S」を含むシングル6作品と、彼女の代表曲が14曲収録された「ゴールデン☆ベスト」を含むアルバム全7作品だ。また、PANAMレーベルの公式YouTubeチャンネルには、当時のMVやライブ映像が20本一挙に公開さ