YUKIが、ニューシングル「Share」を本日リリースした。本作はは、CDの初回仕様盤は紙ジャケット仕様に加え、オリジナルステッカーを封入した特別パッケージとなっている。収録内容は、小西遼が編曲プロデュースを担ったオリジナル楽曲、そしてJeterとY ohtrixpointneverによるポップデュオ・Peterparker69が手がけたリミックスとインストゥルメンタルバージョンが収録されている。オリジナルステッカーさらに、「Share」のMVもリリ