Saucy Dogが、9thミニアルバム『カレーライス』を本日リリースした。あわせて、収録曲「まっさら」のMVを本日20時よりプレミア公開することを発表した。「まっさら」は、「radiko15周年記念ブランドムービー タイアップ楽曲」として公開されている映像で話題になっているという。楽曲の歌詞の世界に寄せた“熱くなれるものを選び、迷いを手放す物語”をテーマに撮影されたMVは、“まっさら”になっても前に進もうという意思が感じ