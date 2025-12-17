【モデルプレス＝2025/12/17】格闘家の皇治が12月16日、自身のInstagramを更新。愛車のランドクルーザーとの2ショットを話題が集まっている。【写真】36歳格闘家「俺の愛車」ランクル特別仕様車公開◆皇治、愛車とのショット披露皇治は「俺の愛車ランドクルーザー250 ZXファーストエディション売るわ」とつづり、写真を投稿。愛車と並んで写った皇治は「買ってくれた人に届けにいくわな」と購入希望者向けに問い合わせ先も記して