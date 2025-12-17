BUCK∞TICKが、2025年12月24日に発売するLive Blu-ray&DVD『TOUR 2025 スブロサ SUBROSA』より、「絶望という名の君へ (Live at LINE CUBE SHIBUYA 2025/7/9)」を公開した。メンバー4人による新体制BUCK∞TICKが2024年12月に発売したアルバム『スブロサ SUBROSA』に収録された「絶望という名の君へ」は、星野英彦が作詞・作曲し、メインボーカルも務めたBUCK∞TICKの新境地となる楽曲である。本映像は、初の全編フル尺での公開