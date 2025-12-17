12月24日22時放送の『名曲考察教室 小田和正スペシャル』（NHK総合）では、小田和正の名曲「ラブ・ストーリーは突然に」を独自に考察し、ミュージックビデオを制作。ドラマ『東京ラブストーリー』でヒロインを務めた鈴木保奈美もサプライズ出演する。【写真】いったいどんな映像に？考察から制作したMVカット本番組は、昭和・平成の名曲の「歌詞」を“令和の感覚”で徹底考察し、そこから生まれた物語を、プロの映像監督たち