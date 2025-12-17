2025年10月8日にアルバム『暴動遊戯』にてメジャー・デビューを果たした暴動クラブの、インディーズ時代のアルバム／EPを拡大販売するキャンペーンがスタートとなった。2023年11月にインディーズ・レーベル「BEAT EAST」より7“シングル「暴動クラブのテーマ」がリリースとなったが、発売後すぐに売り切れとなってしまっていた。限定リリースでありデジタル配信もないにもかかわらず「暴動クラブのテーマ」はオリコンROCKシングル