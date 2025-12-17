がらりが、2026年1月16日に配信リリースする2ndアルバム『コントラスト』より、収録曲「Question」を本日先行配信した。「Question」は、曖昧な人間関係のすれ違いにフォーカスした切ないラブソングとのことで、編曲はビートメイカー／プロデューサーのA.G.Oが務めている。さらに、今回の配信リリースタイミングに合わせてMVも公開された。がらりとしては初のタッグとなるindigöが監督を務め、楽曲の世界観に沿って曖昧な人間