総勢37人のベストイレブン候補が発表されたJリーグは12月17日、J3の2025シーズン優秀選手賞受賞選手37名を決定したと発表した。優秀選手賞は、J3全20クラブの監督および選手による投票結果をもとに、チェアマンが決定した。受賞選手37名の中には、昇格を決めた2位のヴァンラーレ八戸から最多の7選手で、GK大西勝吾、DF白井達也、蓑田広大、MF音泉翔眞、佐藤碧、永田一真、FW澤上竜二が名を連ねた。また、優勝した栃木シティ