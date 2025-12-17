高松市役所 高松市はことでん長尾線・水田駅の自転車等駐車場を57台分増設し、17日正午から利用開始しました。 高松市は歩行者の安全向上などを目的に、駅周辺の駐輪場整備に取り組んでいます。増設により、水田駅の自転車収容能力は257台になりました。