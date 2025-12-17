アトレの台湾現地法人であるJR東日本台湾商業開発が、台北MRT台北駅地下1階の運営事業者に決定。台北MRTが実施した「台北駅地下1階B組（3號・5號区画）」の公募入札において選定され、食を中心とした日常に寄り添う商業ゾーンの形成を目指します。 JR東日本台湾商業開発「台北駅地下1階B組(3號・5號区画)」運営事業者決定 出店場所：台北MRT台北駅地下1F商業区画(仮) 3號・5號所在地：台北市中正區黎明里忠孝西路