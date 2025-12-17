申台竜（シン・テヨン）前蔚山（ウルサン）HD監督（55）の更迭は論争的な事件だった。既得権ベテラン選手らの「監督追放」下剋上か、暴力監督の旧時代的パワハラかをめぐりサッカー界が分かれた。申前監督は複数のメディアに「私は『バージ監督（実権のない監督）』だった」とし、選手らの抗命があったと主張した。中央日報が14日に公開した映像で実体を把握することができた。8月、選手団とのあいさつで申前監督が鄭昇荽（