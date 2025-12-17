ビッグローブ（BIGLOBE）の社員が、ベネッセコーポレーション主催の「Benesse Reskilling Award 2025」において、個人部門である「Learning Hero Award（ラーニングヒーロー アワード）」を受賞しました。学びを組織のために活用し、成果を創出した個人に贈られる名誉ある賞です。 BIGLOBE社員「Benesse Reskilling Award 2025」個人部門受賞 受賞者：松田 一郎（プロダクト技術本部 サービス運用部 運用プラット