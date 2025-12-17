ケイヘブンズが、応援購入サービスMakuakeにて、ハイパワーブロワー「嵐神NEO」の先行予約販売を開始します。Amazonや楽天のブロワーカテゴリーで1位を獲得し、SNSでも注目を集める「嵐神ブランド」から、待望のハイパワーモデルが登場。 ケイヘブンズ「嵐神NEO」 プロジェクト期間：2025年12月26日(金)〜2026年2月8日(日)プラットフォーム：Makuake 洗車後の水滴飛ばしや掃除に活躍するブロワー「嵐神NEO」