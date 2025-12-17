元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が17日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜前10・25）に出演。高市早苗首相（64）と日本維新の会の吉村洋文代表（50）が16日に国会内で会談し、自民、維新両党が国会に共同提出した衆院議員定数削減法案について、来年結論を得るよう協力することで一致し、今国会での成立を断念したことに言及した。企業・団体献金の扱いに関する政治資金規正法改正案も持ち越され、