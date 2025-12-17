サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（58）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。孤独を感じる瞬間を明かした。現在独身の武田は、番組MCの「ハライチ」澤部佑から「謳歌（おうか）してらっしゃるから、別に寂しいみたいなのは」と話を振られると、「自由を求めると孤独」と認めつつ、「病気になったり風邪を引いたりした時に、来てくれる人がいないから自分で治すしかない」と私生活