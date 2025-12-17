25年前に東京・世田谷区で一家4人が殺害された事件の現場となった住宅で、1階の窓ガラスが割れているのが見つかりました。室内には足跡が残っていて、警視庁が邸宅侵入の疑いで捜査しています。2000年12月30日、世田谷区・上祖師谷の住宅で宮沢みきおさん一家4人が殺害された事件からまもなく25年となります。今月13日には警視庁が現場近くの成城学園前駅で情報提供を呼びかけました。捜査関係者によりますと、この日、捜査員が現