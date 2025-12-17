ヤヨイサンフーズはかねてよりカンボジアヤヨイ学校があるコンターナン小学校（カンボジアコンポンチャム州）への支援活動を継続している。今年は11月17日、同校に机と椅子48セット、ホワイトボード5個、さらに全生徒1205人分の文房具を寄贈した。同校の校舎は2008年に旧ヤヨイ食品創業60周年の特別記念事業として寄贈したもの。17年度から有志メンバーが現地に渡航して子どもたちとの交流や校舎補修作業などを行い、20年度か