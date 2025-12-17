楽天グループは12日、第29期株主優待の内容を発表した。条件を満たすと、楽天モバイルの音声＋データ（30GB／月）プランが最長1年間無料で提供される。 2025年12月末時点で100株（1単元）以上保有の株主は6カ月間無料、2026年6月末日時点の継続保有でさらに6カ月追加で無料となる。 株式等振替制度上、2025年12月26日の取引終了時までに株式を保有しておく必要がある。 株主優待の利用方法 20