フリーアナウンサーの高橋真麻が15日に自身のアメブロを更新し、子どもたちの行事や家事などで多忙だった週末を振り返った。この日、高橋は「バタバタで」というタイトルでブログを更新し「子供たちの発表会が続き子供の成長を感じた幸せな週末でした」と報告。自宅に飾ったクリスマスツリーの写真も公開した。続けて更新したブログでは「キーマカレーを作ったり」「麻婆豆腐を作ったり」と週末に作った手料理を写真とともに紹介。