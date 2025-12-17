12月17日午前11時40分ごろ、道東自動車道・千歳東ICから千歳恵庭JCTに向かう車線で、大型バスが燃える火事がありました。午前11時40分ごろ、「空港路線バスの後方から出火」と警察を通じて消防に通報がありました。消防によりますと、バスには運転手と客４０人の合わせて４１人が乗っていましたが、全員避難していてけが人はいないということです。大型バスは現在も炎上していて、消防車１８台が出動し消火活動が続いています。ネ
